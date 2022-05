Dario Schirone eliminato da Amici, le prime parole del ballerino e la difesa di Andreas Muller: “Mi dispiace” (Di domenica 8 maggio 2022) Dario Schirone non è riuscito a conquistarsi un posto nella finale di Amici. Il ballerino, infatti, è stato eliminato nella semifinale del talent show. A giocarsi la vittoria dell’edizione 2022 del programma televisivo saranno, invece, Sissi, Alex Rina, Michele Esposito, Luigi Strangis, Albe e Serena Carella. Gli ultimi due, in particolare, hanno conquistato la finale a pari merito. Dario Schirone ha raccontato le sue sensazioni, subito dopo l’eliminazione a Witty Tv. Andreas Muller, invece, ha pubblicato un’Instagram story in difesa del ballerino. Le sensazioni di Dario Schirone dopo l’eliminazione da Amici Dario ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 8 maggio 2022)non è riuscito a conquistarsi un posto nella finale di. Il, infatti, è statonella semifinale del talent show. A giocarsi la vittoria dell’edizione 2022 del programma televisivo saranno, invece, Sissi, Alex Rina, Michele Esposito, Luigi Strangis, Albe e Serena Carella. Gli ultimi due, in particolare, hanno conquistato la finale a pari merito.ha raccontato le sue sensazioni, subito dopo l’eliminazione a Witty Tv., invece, ha pubblicato un’Instagram story indel. Le sensazioni didopo l’eliminazione da...

