Dall’Inghilterra | un giocatore dello United ad un passo dalla Juve!

(Di domenica 8 maggio 2022) Tuttomercatoweb ha riportato una clamorosa indiscrezione di mercato proveniente: secondo i tabloid inglesi, Nemanja Matic potrebbe lasciare il Manchestera fine stagione e trasferirsi alla Juventus! Calciomercato Matic Juventus Il centrocampista della Nazionale serba ha un contratto che lo lega ai Red Devils fino al 2023, ma potrebbe lasciare il club già quest’anno. I tabloid hanno riportato che la Juve è in pole position sule vorrebbe offrirgli un contratto da 4,5 milioni di euro a stagione e, in aggiunta, un bonus di dodici milioni per la firma. Juri Modugno