Advertising

Lorenzo29177647 : RT @PaoloRonk: A Bologna abbiamo un inceneritore dal 1971. Aggiornato ogni decennio. Intorno è nata una piccola frazione. Mio figlio ci ha… - sayaddhina : RT @PaoloRonk: A Bologna abbiamo un inceneritore dal 1971. Aggiornato ogni decennio. Intorno è nata una piccola frazione. Mio figlio ci ha… - sportli26181512 : Dal Bologna '79 al Crotone 2017, storie di salvezze impossibili: Dal Bologna '79 al Crotone 2017, storie di salvezz… - Alex27459 : RT @PaoloRonk: A Bologna abbiamo un inceneritore dal 1971. Aggiornato ogni decennio. Intorno è nata una piccola frazione. Mio figlio ci ha… - Gazzetta_it : Dal Bologna '79 al Crotone 2017, quel miracolo chiamato salvezza -

Crotone 2017,Cagliari 2008, Reggina 2007, Parma 2007, Cagliari 2008 e1979. Ecco le loro storie. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE ...Alla Juventus è invece fermo all'1 - 1 contro ildel 16 aprile, vale a dire 6 gol in 13 gare, per una media di 0.46. Una media che deve però essere rivista eliminando i tiridischetto. ...Dal punto di vista tattico e salvo alcune variazioni, Baroni si è affidato per tutta la stagione al 4-3-3 come sistema base, con grande enfasi posta sul gioco sulle fasce.L'attaccante bosniaco è a secco di gol da un mese e si avvia a una nuova partenza dalla panchina contro la Juve a favore dell'ex laziale, complice la vena realizzativa di Lautaro esaltata dalle caratt ...