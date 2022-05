Crisi United, Cristiano Ronaldo ride e i tifosi lo appoggiano (Di domenica 8 maggio 2022) MANCHESTER (Inghilterra) - Sabato di Premier League da dimenticare per il Manchester United sconfitto nettamente per 4 - 0 sul campo del Brighton con Cristiano Ronaldo finito al centro delle critiche. ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 8 maggio 2022) MANCHESTER (Inghilterra) - Sabato di Premier League da dimenticare per il Manchestersconfitto nettamente per 4 - 0 sul campo del Brighton confinito al centro delle critiche. ...

Advertising

sportli26181512 : Crisi United, #CristianoRonaldo ride e i tifosi lo appoggiano: Sabato da dimenticare per lo United travolto 4-0 dal… - samuel_sulpizi : RT @calcioinglese: Ormai non ha più nemmeno senso chiamarla crisi. Il Manchester United è come se non esistesse: travolto dal Brighton 4-0… - Bob6Rock : RT @calcioinglese: Ormai non ha più nemmeno senso chiamarla crisi. Il Manchester United è come se non esistesse: travolto dal Brighton 4-0… - ASR_Goalmania : RT @calcioinglese: Ormai non ha più nemmeno senso chiamarla crisi. Il Manchester United è come se non esistesse: travolto dal Brighton 4-0… - AloiseAndrea : RT @calcioinglese: Ormai non ha più nemmeno senso chiamarla crisi. Il Manchester United è come se non esistesse: travolto dal Brighton 4-0… -