Crisi energetica, la guerra del gas e l’importanza delle energie rinnovabili (Di domenica 8 maggio 2022) Con lo scoppio della guerra in Ucraina si è acuita una Crisi energetica che era effettivamente già esplosa nel 2021 per lo sforzo nella ripresa post Covid e la scarsità di materie prime. I prezzi del gas con l’invasione dell’Ucraina sono saliti alle stelle con gravi problemi anche per le aziende e le famiglie italiane. C’è sempre il rischio di blackout, se la Russia, da cui l‘Europa è ancora fortemente dipendente e lentamente si sta smarcando, dovesse chiudere i rubinetti del gas. Una soluzione importante proposta anche dalle stesse aziende italiane è quella dell‘opportunità data dalla transizione energetica verso le fonti rinnovabili. La Crisi energetica e la dipendenza dalla Russia Come evidenzia l “Energy 4 Europe” , un‘indagine condotta dalle quattro camere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 8 maggio 2022) Con lo scoppio dellain Ucraina si è acuita unache era effettivamente già esplosa nel 2021 per lo sforzo nella ripresa post Covid e la scarsità di materie prime. I prezzi del gas con l’invasione dell’Ucraina sono saliti alle stelle con gravi problemi anche per le aziende e le famiglie italiane. C’è sempre il rischio di blackout, se la Russia, da cui l‘Europa è ancora fortemente dipendente e lentamente si sta smarcando, dovesse chiudere i rubinetti del gas. Una soluzione importante proposta anche dalle stesse aziende italiane è quella dell‘opportunità data dalla transizioneverso le fonti. Lae la dipendenza dalla Russia Come evidenzia l “Energy 4 Europe” , un‘indagine condotta dalle quattro camere ...

