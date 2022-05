Cragno: “Non molliamo, abbiamo voluto fortemente questo risultato” (Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ha l’espressione di chi ha scampato un grosso pericolo, Alessio Cragno. Il portiere del Cagliari ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio ottenuto in extremis all’Arechi contro la Salernitana. Le sue dichiarazioni: Fiducia – “Ci abbiamo creduto, non era facile perché i nostri avversari hanno fatto gol alla loro prima azione. abbiamo avuto diverse occasioni, una anche nel primo tempo. Non vogliamo mollare perché sappiamo che possiamo raggiungere l’obiettivo”. Difficoltà – “Ci aspettano partite toste, in cui dobbiamo far valere soprattutto la personalità. Dal punto di vista nervoso è normale che questi impegni tolgano qualcosa ma non possiamo permetterci passi falsi ora”. Allenatore – “Mister Agostini ci ha detto che dobbiamo fare ciò che sappiamo fare. E’ un momento in cui nemmeno la ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ha l’espressione di chi ha scampato un grosso pericolo, Alessio. Il portiere del Cagliari ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio ottenuto in extremis all’Arechi contro la Salernitana. Le sue dichiarazioni: Fiducia – “Cicreduto, non era facile perché i nostri avversari hanno fatto gol alla loro prima azione.avuto diverse occasioni, una anche nel primo tempo. Non vogliamo mollare perché sappiamo che possiamo raggiungere l’obiettivo”. Difficoltà – “Ci aspettano partite toste, in cui dobbiamo far valere soprattutto la personalità. Dal punto di vista nervoso è normale che questi impegni tolgano qualcosa ma non possiamo permetterci passi falsi ora”. Allenatore – “Mister Agostini ci ha detto che dobbiamo fare ciò che sappiamo fare. E’ un momento in cui nemmeno la ...

Advertising

anteprima24 : ** #Cragno: 'Non molliamo, abbiamo voluto fortemente questo risultato' ** - susydigennaro : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Cragno: 'Non possiamo permetterci di rilassarci' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Cragno: 'Non possiamo permetterci di rilassarci' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Cragno: 'Non possiamo permetterci di rilassarci' - apetrazzuolo : CAGLIARI - Cragno: 'Non possiamo permetterci di rilassarci' -