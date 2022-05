Covid oggi Sardegna, 916 contagi e 3 morti: bollettino 8 maggio (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 916 i nuovi contagi da Covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 8 maggio. Si registrano inoltre altri 3 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.934 tamponi. I tre decessi riguardano una donna di 54 anni, residente nella provincia di Sassari; un uomo di 68, residente nella provincia di Oristano, e una donna di 79 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 (stesso dato di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 272 (+6). Sono 26.035 i casi di isolamento domiciliare (+107). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 916 i nuovidainsecondo ildi, 8. Si registrano inoltre altri 3. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.934 tamponi. I tre decessi riguardano una donna di 54 anni, residente nella provincia di Sassari; un uomo di 68, residente nella provincia di Oristano, e una donna di 79 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 (stesso dato di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 272 (+6). Sono 26.035 i casi di isolamento domiciliare (+107). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

