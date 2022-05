Covid oggi Piemonte, 1.745 contagi e 3 morti: bollettino 8 maggio (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.745 i nuovi contagi da Covid in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 8 maggio. Si registrano inoltre altri tre morti. I tamponi effettuati sono 16.058 di cui 14.504 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 10,9% I ricoveri ordinari sono 659 (-6 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 19, invariati rispetto a ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.745 i nuovidainsecondo ildi, 8. Si registrano inoltre altri tre. I tamponi effettuati sono 16.058 di cui 14.504 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 10,9% I ricoveri ordinari sono 659 (-6 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 19, invariati rispetto a ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

