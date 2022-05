Covid oggi Emilia, 3.077 contagi e 5 morti: bollettino 8 maggio (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.077 i nuovi contagi da Covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 8 maggio. Si registrano inoltre altri 5 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.438.202 casi di positività, 13.464 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 6.401 molecolari e 7.063 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 22,8%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 45,1 anni. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 34 (dato invariato rispetto a ieri), l’età media è di 67,5 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono ... Leggi su italiasera (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.077 i nuovidainRomagna secondo ildi, 8. Si registrano inoltre altri 5. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.438.202 casi di positività, 13.464 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 6.401 molecolari e 7.063 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 22,8%. L’età media dei nuovi positivi diè di 45,1 anni. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna sono 34 (dato invariato rispetto a ieri), l’età media è di 67,5 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono ...

Advertising

RobertoBurioni : Nello stesso giorno in cui i novax celebrano il #NoVaxVictoryDay per essere riusciti ad arrivare a oggi evitando il… - CarloCalenda : Ieri sul Covid oggi sull'Ucraina, sempre più persone stanno scegliendo posizioni - in genere basate su falsità - co… - Adnkronos : 'La maggioranza di coloro che oggi, purtroppo, perdono ancora la vita' per il #Covid 'sono cittadini che non si son… - repubblica : Covid, oggi 30.804 nuovi casi e 72 morti. Tasso di positivita' al 15,1% - EureosCriss : RT @intuslegens: Il silenzio della magistratura davanti all'esclusione dei lavoratori. Davanti ai dati sui bambini vaccinati più esposti al… -