Covid, le news. Bollettino: 40.522 casi e 113 decessi. Tasso di positività al 13,3% (Di domenica 8 maggio 2022) Calano terapie intensive (-8) e ricoveri ordinari (-349). Processati 305.563 tamponi. Iss: "Le reinfezioni salgono al 5%, quasi 400mila da agosto". Il ministro della Salute Speranza a Sky TG24 ribadisce di usare la mascherina "in tutte le occasioni in cui c'è rischio di contagio". Per i non vaccinati il Tasso di mortalità è circa 8 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose booster Leggi su tg24.sky (Di domenica 8 maggio 2022) Calano terapie intensive (-8) e ricoveri ordinari (-349). Processati 305.563 tamponi. Iss: "Le reinfezioni salgono al 5%, quasi 400mila da agosto". Il ministro della Salute Speranza a Sky TG24 ribadisce di usare la mascherina "in tutte le oconi in cui c'è rischio di contagio". Per i non vaccinati ildi mortalità è circa 8 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose booster

Advertising

ladyonorato : Pare che la trapunta di omertà stia cadendo … Vaccino Covid e reazioni: 'Demenza, tumori, morti improvvise'. Il rep… - repubblica : Covid, oggi 40.552 nuovi casi e 113 morti. Tasso di positivita' al 13,3% - LaStampa : Lo studio choc, il Covid potrebbe essere solo la punta di un iceberg: entro il 2070 altri 15 mila nuovi virus a cau… - PuniFra : RT @tempoweb: Il virologo Pregliasco vede nero per l'autunno: 20 milioni di casi Covid in Italia #pregliasco #COVID_19 #Omicron #covid htt… - cardella42 : RT @CGzibordi: Libero, che 9 mesi fa ha fatto fuori Paolo Becchi e me perchè parlavamo dei vaccini, adesso infila (per sbaglio ?) questo ar… -