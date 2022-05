Covid Italia, 30.804 nuovi casi e 72 decessi in 24 ore (Di domenica 8 maggio 2022) Roma – Sono 30.804 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri 40.522) a fronte di 203.454 tamponi effettuati su un totale di 216.068.651 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 72 i decessi (ieri 113) che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 164.489. Con quelli di oggi diventano 16.798.998 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 1.119.914 (-11.450), 1.110.903 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 8655 di cui 356 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono15.514.595 con un incremento di 42.603 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 8 maggio 2022) Roma – Sono 30.804 idiin(ieri 40.522) a fronte di 203.454 tamponi effettuati su un totale di 216.068.651 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 72 i(ieri 113) che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 164.489. Con quelli di oggi diventano 16.798.998 itotali diin. Attualmente i positivi sono 1.119.914 (-11.450), 1.110.903 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 8655 di cui 356 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono15.514.595 con un incremento di 42.603 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di ...

Advertising

Giorgiolaporta : Un mese fa #Speranza andava in #Belgio (dove dal 7 marzo non c’è più obbligo di #mascherina nei luoghi chiusi) e ap… - Agenzia_Ansa : PODCAST I Stili di vita, l'Italia non brilla ma ha retto al Covid. Stabili fumo, peso, moto e alcol, il 10% ha però… - SkyTG24 : La circolazione del virus “resta elevata” e risulta “ampiamente sottostimata”. Anche per questo è “fondamentale con… - radiopopmilano : ?? Draghi martedì vola alla Casa Bianca senza riferire prima in Parlamento ?? John Lee Ka-chiu è il sesto governatore… - PuniFra : RT @mrk4m1: Ieri sera sono uscito con una coppia di amici, lei di Chicago, ci torna spesso. Siamo finiti a parlare di COVID. Per me non è u… -