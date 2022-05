Covid: in Lombardia 1.985 nuovi casi e 22 morti (Di domenica 8 maggio 2022) Milano 8 mag. (Adnkronos) - Sono 1.985 i nuovi casi di Covid in Lombardia, a fronte di 20.478 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 9,6%. Nelle ultime 24 ore sono morte 22 persone, per un totale di 40.131 decessi nella regione da inizio pandemia. Nei reparti Covid ordinari sono ricoverate 1.099 persone, 32 meno di ieri; mentre sale a 35 il numero di ricoverati nelle terapie intensive (ieri erano 34). Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 554, nel Bresciano 279, in provincia di Bergamo 194, a Monza e Brianza 178, in provincia di Varese 142 e in quella di Como 133. Incremento di contagi a due cifre negli altri territori della Lombardia: Pavia +97, Sondrio +83, Mantova +79, Cremona +78, Lecco +75 e Lodi +30. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) Milano 8 mag. (Adnkronos) - Sono 1.985 idiin, a fronte di 20.478 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 9,6%. Nelle ultime 24 ore sono morte 22 persone, per un totale di 40.131 decessi nella regione da inizio pandemia. Nei repartiordinari sono ricoverate 1.099 persone, 32 meno di ieri; mentre sale a 35 il numero di ricoverati nelle terapie intensive (ieri erano 34). Nel territorio metropolitano di Milano isono 554, nel Bresciano 279, in provincia di Bergamo 194, a Monza e Brianza 178, in provincia di Varese 142 e in quella di Como 133. Incremento di contagi a due cifre negli altri territori della: Pavia +97, Sondrio +83, Mantova +79, Cremona +78, Lecco +75 e Lodi +30.

Advertising

mai_dire_mari : @LuisaCerutti7 @ForbesItalia Vivi in Lombardia e manco sai che l’inquinamento è stato un ulteriore problema per il… - sursumcorda29 : @magicaGrmente22 @CottarelliCPI Brava! ???? Ma da uno che per i morti di covid della Lombardia scriveva questo tweet… - OfficialNursind : Chiediamo migliori stipendi e condizioni di lavoro. Sempre più. #infermieri che cambiano lavoro - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 8 maggio: (Adnkronos) - Numeri su contagi, ricove… - Profilo3Marco : RT @Agenzia_Italia: #Covid_19 Il tasso di positività è del 13,3%, i ricoveri nelle terapie intensive sono diminuiti di 8 unità mentre nei r… -