Covid in Italia, il bollettino di oggi 8 maggio: 30.804 nuovi casi e 72 morti (Di domenica 8 maggio 2022) I dati di domenica 8 maggio. Il tasso di positività è al 15,1% con 203.454 tamponi. Ricoveri: -160. Terapie intensive: +1 Leggi su corriere (Di domenica 8 maggio 2022) I dati di domenica 8. Il tasso di positività è al 15,1% con 203.454 tamponi. Ricoveri: -160. Terapie intensive: +1

Advertising

Giorgiolaporta : Un mese fa #Speranza andava in #Belgio (dove dal 7 marzo non c’è più obbligo di #mascherina nei luoghi chiusi) e ap… - Agenzia_Ansa : PODCAST I Stili di vita, l'Italia non brilla ma ha retto al Covid. Stabili fumo, peso, moto e alcol, il 10% ha però… - SkyTG24 : La circolazione del virus “resta elevata” e risulta “ampiamente sottostimata”. Anche per questo è “fondamentale con… - salernonotizie : Bollettino Covid Italia, oggi 30.804 casi e 72 morti. Campania 3^ per contagi - emanueleo73 : RT @ilmessaggeroit: #covid, senza lockwdon meno morti in #svezia rispetto all'Italia -