Coronavirus in Italia, il bollettino del 7 maggio: 40.522 nuovi casi, i morti sono 113 (Di domenica 8 maggio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 40.522 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 43.947. Aumentano i tamponi effettuati: 305.563, contro i 302.406 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 13,3% (ieri era 14,5%). sono 113 i morti (compreso qualche riconteggio), 8 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 7 maggio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 5.305, poi la Campania con 4.751. Sul fronte dei ricoveri ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 8 maggio 2022) Nelle ultime 24 orestati 40.522 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 43.947. Aumentano i tamponi effettuati: 305.563, contro i 302.406 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 13,3% (ieri era 14,5%).113 i(compreso qualche riconteggio), 8 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 7(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Isparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 5.305, poi la Campania con 4.751. Sul fronte dei ricoveri ...

