Coronavirus, 72 morti e 30.804 contagi: calano i ricoveri, il tasso di positività sale al 15,1%

Il bollettino dell'8 maggio 2022

Il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute segnala 72 decessi da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 113. Sul fronte dei contagi sono 30.804 i nuovi casi di Covid-19. Gli attualmente positivi sono 1.119.914. Per quanto riguarda i ricoveri c'è stata una riduzione di 160 unità nel saldo giornaliero.

La situazione negli ospedali

Il totale dei ricoverati con sintomi è di 8.655 persone. I ricoverati in terapia intensiva sono 356, di questi, 28 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di oggi. Il numero dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 15.514.595. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 1.110.903.

