Coppa Italia | l’Olimpico si prepara ad accogliere Juventus ed Inter | rifiniture ‘vietate’

(Di domenica 8 maggio 2022) Lo stadio Olimpico siper ospitare la finale ditraÈ iniziato il conto alla rovescia: manca sempre meno alla finale ditra, che si affronteranno mercoledì sera allo stadio Olimpico di Roma. Il Corriere dello Sport in edicola oggi fa il punto sui ‘lavori’ che si stanno facendo nello stadio della Capitale, sia a livello organizzato e sia per garantire un terreno di gioco al massimo della qualità, tanto che le due squadre effettueranno la rifinitura nei rispettivi centri sportivi. “Dallo scoppio del Covid in poi sarà la prima finale che si disputerà senza restrizioni di pubblico sul suolono. I primi lavori alle sale ospitalità, allestite ...

TORINO - Le immagini valgono più di mille parole. E quelle che hanno fissato Dusan Vlahovic dopo la sostituzione di venerdì sera contro il Genoa sono estremamente significative: le mani sul volto, lo ......e domani e testerà la tenuta di un muscolo particolarmente delicato per capire quali siano i margini di un pieno recupero per scendere in campo di nuovo dal primo minuto nella finale di...La Joya al termine della stagione lascerà la Vecchia Signora dopo sette anni. L'attaccante argentino punta la Coppa Italia per dire addio con un trofeo, ma intanto ha raggiunto Roberto Baggio al nono ...L'Inter potrebbe essere costretta a cedere ancora altri big della sua rosa dopo le partenze la scorsa estate di Lukaku e Hakimi ...