Coppa del Mondo di sciabola | l’Italia a squadre è bronzo a Madrid

(Di domenica 8 maggio 2022) Un terzo posto prezioso, di grande valore e ricco di significati. Archiviata la gara individuale con il bellissimo secondo posto (per la terza volta in questa stagione) di Luca Curatoli, nella tappa dideldimaschile aoggisi è messa al collo un prestigiosonella prova a. Prestazione esaltante per gli azzurri, sancita dal successo nel match per il terzo gradino del podio contro la Germania. Il commissario tecnico Nicola Zanotti ha schierato una formazione assolutamente inedita con Luca Curatoli, Giovanni Repetti, Michele Gallo e Pietro Torre. Ieri, infatti, il quartetto azzurro ha perso Luigi Samele che, d’intesa con il Commissario tecnico e lo staff medico, è rimasto ai box a scopo precauzionale a causa di un ...

Advertising

ItaliaTeam_it : GRANDIIIII! ???? In Coppa del Mondo Luca Curatoli, Giovanni Repetti, Michele Gallo e Pietro Torre terzi nella gara a… - Federscherma : #Madrid Terzo posto per gli sciabolatori azzurri nelle prova di coppa del mondo a squadre Ph. Bizzi/FIE #scherma… - gippu1 : #RomaFeyenoord del 25 maggio sarà la terza partita ufficiale giocata da un club italiano a Tirana dopo: Partizan T… - zazoomblog : Scherma Coppa del Mondo 2022: le sciabolatrici azzurre sfiorano il podio ad Hammamet - #Scherma #Coppa #Mondo #202… - giadarasm : RT @RenoJFC: Chiesa anche un altra volta dimostra quanto è degno di indossare la nostra maglia, mentre la Juventus rischia di perdere la fi… -

Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

Sappiamo che da questa stagione tutte le garecampionato di basket sono comunque fornite dalla ... quando una Vanoli affidata all'esperta guida di Meo Sacchetti ha conquistato addirittura la...... che quest'anno ha portato a lottare per la qualificazione diretta alla fase finalecampionato. ... in carriera ne ha fatto appena uno, nel 1999 con la Pistoiese in una partita diItalia). ... A Seul la Coppa del Mondo Boulder&Speed. In Italia la Coppa Europa Boulder La Corea del Sud conquista la vittoria nella prova a squadre di Coppa del Mondo di sciabola femminile ad Hammamet. Le sudcoreane si sono imposte nella finale tutta asiatica contro il Giappone per 45-2 ...(ANSA) - ROMA, 08 MAG - L'allenatore campione del mondo nel 2006 terrà una lezione all'Università diventando professore per un giorno. Marcello Lippi, che ...