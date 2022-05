Convocati Fiorentina, le scelte di Italiano per il posticipo con la Roma (Di domenica 8 maggio 2022) Convocati Fiorentina, Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei giocatori a disposizione per il match di domani contro la Roma: ecco la lista La Fiorentina ha comunicato la lista dei giocatori a disposizione per il match di domani contro la Roma. Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano. Difensori: Biraghi, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Nastasic, Terzic, Venuti. Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Duncan, Maleh, Torreira. Attaccanti: Callejon, Nico Gonzalez, Ikoné, Kokorin, Cabral, Piatek, Saponara, Munteanu. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022), Vincenzoha diramato la lista dei giocatori a disposizione per il match di domani contro la: ecco la lista Laha comunicato la lista dei giocatori a disposizione per il match di domani contro la. Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano. Difensori: Biraghi, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Nastasic, Terzic, Venuti. Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Duncan, Maleh, Torreira. Attaccanti: Callejon, Nico Gonzalez, Ikoné, Kokorin, Cabral, Piatek, Saponara, Munteanu. L'articolo proviene da Calcio News 24.

