Advertising

NurseTimes : RT @MassimoRandolfi: Congiuntivite stagionale allergica: un decalogo per… vederci chiaro - DietrolaNotizia : Congiuntivite stagionale allergica: campagna di sensibilizzazione - insalutenews : Congiuntivite stagionale allergica, attenzione alle cure “fai da te”. I consigli dell'esperto -… -

ilGiornale.it

Laallergicaè un disturbo molto diffuso che interessa, secondo le stime degli esperti, quasi una persona su 5 e che colpisce l'83% dei pazienti con malattie allergiche . A ...Oltre il 20% della popolazione soffre infatti di un'allergia oculare, anche se in molti ...decalogo per riconoscere i segnali che devono far sospettare la presenza di una... Congiuntivite stagionale allergica: come riconoscerla e come difendersi L'imperativo da parte degli specialisti è unanime: "No alle cure fai da te". Meglio farsi aiutare da un esperto ...Anche se più di una persona su cinque soffre di allergia oculare stagionale ... la situazione e sospettare che si tratti di una congiuntivite allergica, suggerendo quindi un rimedio adeguato ...