Conduttori dell’Eurovision, svelate le clausole del loro contratto: “Quello che non possiamo fare” (Di domenica 8 maggio 2022) Non solo del suo rapporto con Raffaella Carrà, Laura Pausini nell’intervista rilasciata alla tv spagnola RTVe ha parlato dell’Eurovision Song Contest. La cantante di Strani Amori ha anche svelato alcune clausole dei contratti dei Conduttori dell’evento. Laura, Mika e Alessandro Cattelan non devono esprimere opinioni sui concorrenti dell’Eurovision e non possono incontrare gli artisti prima dell’inizio dello show. “Ho fatto tante cose nella mia vita, ma questa dell’Eurovision è una strada diversa. Sono molto curiosa di Quello che succederà a Torino tra poco. Voglio vivere questa esperienza come una nuova avventura. Dopo tanti anni nel mio ambiente conosco tutti i dettagli, ma il mondo dell’Eurovision è nuovo e questo vale per tutti i Conduttori di ... Leggi su biccy (Di domenica 8 maggio 2022) Non solo del suo rapporto con Raffaella Carrà, Laura Pausini nell’intervista rilasciata alla tv spagnola RTVe ha parlatoSong Contest. La cantante di Strani Amori ha anche svelato alcunedei contratti deidell’evento. Laura, Mika e Alessandro Cattelan non devono esprimere opinioni sui concorrentie non possono incontrare gli artisti prima dell’inizio dello show. “Ho fatto tante cose nella mia vita, ma questaè una strada diversa. Sono molto curiosa diche succederà a Torino tra poco. Voglio vivere questa esperienza come una nuova avventura. Dopo tanti anni nel mio ambiente conosco tutti i dettagli, ma il mondoè nuovo e questo vale per tutti idi ...

