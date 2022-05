Come sta Marcell Jacobs? Rientro in Italia posticipato. Vuole esserci a Savona per i 200 metri (Di domenica 8 maggio 2022) Era tutto pronto per il ritorno in pista di Marcell Jacobs nei 100 metri, distanza che ha regalato all’azzurro l’oro olimpico alle Olimpiadi di Tokyo, ma un virus gastrointestinale ha costretto lo sprinter azzurro ad andare in ospedale e a non prendere parte a una gara attesissima. L’azzurro in questi giorni ha dovuto lottare con continui attacchi di vomito e dissenteria, ha avuto febbre, mal di testa e ha assunto antibiotici, ma fortunatamente è stato dimesso nel tardo pomeriggio di ieri dal Ruaraka Hai Neema Hospital (struttura fondata nel 2009 dalla Ong Italiana World Friends in collaborazione con l’arcidiocesi cattolica di Nairobi), dove è stato precedentemente sottoposto a esami del sangue, a flebo e tenuto sotto costante monitoraggio e osservazione. Insieme all’Italiano c’erano l’allenatore ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Era tutto pronto per il ritorno in pista dinei 100, distanza che ha regalato all’azzurro l’oro olimpico alle Olimpiadi di Tokyo, ma un virus gastrointestinale ha costretto lo sprinter azzurro ad andare in ospedale e a non prendere parte a una gara attesissima. L’azzurro in questi giorni ha dovuto lottare con continui attacchi di vomito e dissenteria, ha avuto febbre, mal di testa e ha assunto antibiotici, ma fortunatamente è stato dimesso nel tardo pomeriggio di ieri dal Ruaraka Hai Neema Hospital (struttura fondata nel 2009 dalla Ongna World Friends in collaborazione con l’arcidiocesi cattolica di Nairobi), dove è stato precedentemente sottoposto a esami del sangue, a flebo e tenuto sotto costante monitoraggio e osservazione. Insieme all’no c’erano l’allenatore ...

