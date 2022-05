Combined Pula 4: la pioggia fa slittare nuovamente il programma (Di domenica 8 maggio 2022) Il maltempo che ha colpito il Forte Village fa slittare di un altro giorno la finale maschile e le semifinali femminili del 25mila dollari sardo Leggi su federtennis (Di domenica 8 maggio 2022) Il maltempo che ha colpito il Forte Village fadi un altro giorno la finale maschile e le semifinali femminili del 25mila dollari sardo

Advertising

zazoomblog : Combined Pula 4: Tabacco in finale Rosatello in "semi" - #Combined #Tabacco #finale #Rosatello - zazoomblog : Combined Pula 4: Weis e Misasi già al 2° turno 6 italiani qualificati - #Combined #Misasi #turno #italiani - zazoomblog : Combined Pula 4: Weis e Misasi già al 2° turno 6 italiani qualificati - #Combined #Misasi #turno #italiani - zazoomblog : Combined Pula 4: ben 12 italiani ad un passo dalla qualificazione - #Combined #italiani #passo #dalla - zazoomblog : Combined Pula 4: qualificazioni al via con 24 Italiani - #Combined #qualificazioni #Italiani -

Combined Pula 4: rinviato il programma odierno per maltempo FIT Itf Pula, semifinale amara per Fausto Tabacco. In finale il francese Lokoli È giunta alle battute conclusive la terza settimana del 2022 di tennis professionistico a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, palcoscenico di un evento ITF combined, con due tornei da 25mila dollar ... È giunta alle battute conclusive la terza settimana del 2022 di tennis professionistico a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, palcoscenico di un evento ITF combined, con due tornei da 25mila dollar ...