Colpo di scena nell'omicidio di Samarate, Maja nascondeva un segreto: quel foglio firmato con la moglie (Di domenica 8 maggio 2022) Colpo di scena nell'omicidio di Samarate. Alessandro Maja e la moglie Stefania Pivetta di fatto avrebbero sottoscritto nell'ufficio di un notaio, come riporta ilCorriere, la costituzione di un fondo patrimoniale la cui liquidità sarebbe stata destinata "a far fronte ai bisogni di famiglia". Ed è su questo punto e soprattutto sulle operazioni finanziarie che si concentrano le indagini degli investigatori. A quanto pare Maja potrebbe aver dato il via ad alcune operazioni finanziarie pericolose chiedendo anche prestiti fuori dal circuito delle banche alle persone sbagliate. Gli inquirenti vogliono dunque capire da dove possa essere scattata la furia omicida del 57enne che ha ucciso moglie, figlia e ferito gravemente il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022)didi. Alessandroe laStefania Pivetta di fatto avrebbero sottoscritto'ufficio di un notaio, come riporta ilCorriere, la costituzione di un fondo patrimoniale la cui liquidità sarebbe stata destinata "a far fronte ai bisogni di famiglia". Ed è su questo punto e soprattutto sulle operazioni finanziarie che si concentrano le indagini degli investigatori. A quanto parepotrebbe aver dato il via ad alcune operazioni finanziarie pericolose chiedendo anche prestiti fuori dal circuito delle banche alle persone sbagliate. Gli inquirenti vogliono dunque capire da dove possa essere scattata la furia omicida del 57enne che ha ucciso, figlia e ferito gravemente il ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Armi a Kiev, colpo di scena dai sondaggi: cosa vogliono gli italiani?? - Pozzuoli21 : COLPO DI SCENA/ Il voltafaccia di Pennacchio fa perdere a Ismeno il simbolo del PD? - infoitcultura : Amici 21, chi sono i finalisti e chi è stato eliminato all’ottava puntata: colpo di scena - serna290908 : RT @FriendsITA22: @amicii_news Ma per favore pari merito, io sinceramente non ci credo, stranamente proprio la coppietta pari merito solo p… - lostinblworld : RT @B4DBVDDY: non so se riuscirò mai a descrivere l'intensità e l'immenso dolore che mi ha trasmesso questa scena, so solo che apo è incred… -