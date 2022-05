Colazione: questo alimento che mangiamo tutti può causare l’ictus (Di domenica 8 maggio 2022) L’alimentazione è fondamentale per noi italiani, il momento della prima Colazione è importante. Attenzione a un alimento che si consuma in modo eccessivo. Noi italiani siamo dei grandi amanti del cibo e amiamo degustare tante pietanze. Il cibo è fondamentale per la nostra cultura, un vero e proprio biglietto da visita. La dieta mediterranea è famosissima L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 8 maggio 2022) L’alimentazione è fondamentale per noi italiani, il momento della primaè importante. Attenzione a unche si consuma in modo eccessivo. Noi italiani siamo dei grandi amanti del cibo e amiamo degustare tante pietanze. Il cibo è fondamentale per la nostra cultura, un vero e proprio biglietto da visita. La dieta mediterranea è famosissima L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

romeokatsuki : @meiluthor amo scusami non sono abituato a fare pubblicamente questo tipo di monologhi giuro.. spero tu alla fine c… - Aloocia : La domenica è quel giorno in cui la colazione diventa il tuo pranzo. E non è un brunch, perché è una vera e propria… - sergidemo : @MichelaMgl Buongiorno Michela, pare di conoscere questo posto.. magari mi sbaglio, girando tanto faccio sempre col… - statidigrazia : @foocesss insieme, tralasciando stress e tutto ma proprio a livello di tempistiche non ci siamo. la salute mentale… - hanyaukux : Tanto già lo so che finita la colazione i sensi di colpa saranno così elevati che correrò da un fiorista a prenderl… -