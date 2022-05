Clemente Russo e Laura Maddaloni in brutti rapporti con Marco Maddaloni? Cosa è successo (Di domenica 8 maggio 2022) Clemente Russo e Laura Maddaloni sono rimasti in brutti rapporti con Marco Maddaloni? Laura e Marco sono fratelli e Clemente, quindi, è suo cognato. Nonostante il legame di parentela, però, Marco non è mai andato in studio a supportarli, nonostante sia rimasto in ottimi rapporti con L’Isola dei Famosi, reality che ha vinto nel 2019. C’è della maretta in famiglia? La prima a lanciare sospetti è stata Deianira Marzano su Instagram. “Marco non segue su Instagram la sorella ed il cognato. Anche ad inizio Isola ha fatto un post sulla sua avventura senza menzionare la sorella ed il cognato. Tutto un po’ strano”. Il post ... Leggi su biccy (Di domenica 8 maggio 2022)sono rimasti inconsono fratelli e, quindi, è suo cognato. Nonostante il legame di parentela, però,non è mai andato in studio a supportarli, nonostante sia rimasto in ottimicon L’Isola dei Famosi, reality che ha vinto nel 2019. C’è della maretta in famiglia? La prima a lanciare sospetti è stata Deianira Marzano su Instagram. “non segue su Instagram la sorella ed il cognato. Anche ad inizio Isola ha fatto un post sulla sua avventura senza menzionare la sorella ed il cognato. Tutto un po’ strano”. Il post ...

Advertising

BITCHYFit : Clemente Russo e Laura Maddaloni in brutti rapporti con Marco Maddaloni? Cosa è successo - infoitcultura : È troppo anche per Clemente Russo: “Non se ne può più”, intervento obbligatorio - Adrien_Zucchero : Buttatelo fuori #clementerussofuoriisola - zazoomblog : È troppo anche per Clemente Russo: “Non se ne può più” intervento obbligatorio - #troppo #anche #Clemente #Russo: - infoitcultura : Clemente Russo e il gestaccio bruttissimo: è successo subito dopo l'espulsione -