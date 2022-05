Civili evacuati dall’acciaieria di Mariupol, Zelensky: “Stiamo lavorando per portare fuori i nostri militari” (Di domenica 8 maggio 2022) Attimi di sollievo in Ucraina, dove è stata completata l’evacuazione di tutti i Civili rimasti asserragliati all’interno dall’acciaieria Azovstal a Mariupol. Nel frattempo, però, le bombe russe hanno devastato una scuola nella regione di Lugansk. evacuati 300 Civili dall’acciaieria a Mariupol: completata la prima fase Si è conclusa la prima parte del piano di evacuazione dell’acciaieria Azovstal a Mariupol. Tutti i Civili che si erano rifugiati al suo interno sono stati evacuati: si tratta di oltre 300 persone tra donne, bambini e anziani. L’annuncio è stato dato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha precisato come durante la seconda fase si passerà all’evacuazione dei feriti e dei ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 8 maggio 2022) Attimi di sollievo in Ucraina, dove è stata completata l’evacuazione di tutti irimasti asserragliati all’internoAzovstal a. Nel frattempo, però, le bombe russe hanno devastato una scuola nella regione di Lugansk.300: completata la prima fase Si è conclusa la prima parte del piano di evacuazione dell’acciaieria Azovstal a. Tutti iche si erano rifugiati al suo interno sono stati: si tratta di oltre 300 persone tra donne, bambini e anziani. L’annuncio è stato dato dal presidente ucraino Volodymyr, che ha precisato come durante la seconda fase si passerà all’evacuazione dei feriti e dei ...

RaiNews : La vicepremier #ucraina: 'Tutti i civili sono stati evacuati dalle acciaierie #Azovstal' - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Tutti i civili sono stati evacuati da Azovstal. Zelensky: 'In salvo oltre 300 persone'. Prende il via la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Circa 60 civili risultano dispersi dopo l'attacco aereo dell'esercito russo su una scuola con un rifugio… - PitmanCosta : RT @yshesternikova: #Mariupol: i civili evacuati da #Azovstal , maggior parte donne e bambini, raccontano che i soldati ucraini non li face… - petronillarusso : RT @ChiranAngelgela: Tutti i civili sono finalmente stati evacuati da #Azovstal. Un'unica buona notizia nel buio di una guerra che pare des… -