Ciclismo: Giro d'Italia, Cavendish vince 3/a tappa e Van der Poel resta in rosa (Di domenica 8 maggio 2022) Roma, 8 mag. - (Adnkronos) - Mark Cavendish vince allo sprint la terza tappa del Giro d'Italia, con partenza da Kaposvar e arrivo a Balatonfured dopo 201 km. Il britannico della Quick-Step Alpha Vinyl si impone davanti al francese Arnaud Demare (Groupama-Fdj) e al colombiano Fernando Gaviria (Uae Emirates). L'olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) mantiene la maglia rosa di leader della classifica generale. Quella odierna è stata l'ultima frazione in Ungheria, domani giornata di riposo e martedì 10 il Giro ripartirà sulle strade siciliane. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) Roma, 8 mag. - (Adnkronos) - Markallo sprint la terzadeld', con partenza da Kaposvar e arrivo a Balatonfured dopo 201 km. Il britannico della Quick-Step Alpha Vinyl si impone davanti al francese Arnaud Demare (Groupama-Fdj) e al colombiano Fernando Gaviria (Uae Emirates). L'olandese Mathieu Van der(Alpecin-Fenix) mantiene la magliadi leader della classifica generale. Quella odierna è stata l'ultima frazione in Ungheria, domani giornata di riposo e martedì 10 ilripartirà sulle strade siciliane.

Advertising

jatirado : RT @jatirado_oc: #Deportes CICLISMO GIRO - Cavendish gana al sprint y Van der Poel sigue con la maglia rosa - jatirado_oc : #Deportes CICLISMO GIRO - Cavendish gana al sprint y Van der Poel sigue con la maglia rosa - Gazzetta_it : Giro d’Italia: re #Cavendish non tradisce, conquista la sua 16ª tappa - umberto_seveso : @umbertopm1 Veramente scuola ciclismo!!?? #Giro - RSIsport : ?????? Cavendish piazza la zampata al Giro d'Italia per la 16a volta. Van der Poel resta in rosa -