Cia sulla Russia: “Putin pensa di non poter perdere in Ucraina” (Di domenica 8 maggio 2022) WASHINGTON – Cia sulla Russia: il presidente russo Vladimir Putin ”non crede di potersi permettere di perdere” ed è invece convinto che ”insistere” gli consentirà di ottenere progressi in Ucraina. Lo ha detto il direttore William Burns nel corso di un evento organizzato dal Financial Times. “Credo sia convinto, in questo momento, che raddoppiare gli L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ucraina: tensione Usa-Russia a Ginevra, ‘Niente veti sulla Nato’ Putin attacca l’Ucraina, è iniziata la guerra Trump sulla crisi Ucraina: “Putin è intelligente, i nostri leader ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 8 maggio 2022) WASHINGTON – Cia: il presidente russo Vladimir”non crede disi permettere di” ed è invece convinto che ”insistere” gli consentirà di ottenere progressi in. Lo ha detto il direttore William Burns nel corso di un evento organizzato dal Financial Times. “Credo sia convinto, in questo momento, che raddoppiare gli L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::: tensione Usa-a Ginevra, ‘Niente vetiNato’attacca l’, è iniziata la guerra Trumpcrisi: “è intelligente, i nostri leader ...

Advertising

lozobeat : @letsdebugit1 @rulajebreal Guarda cosa scrive il NYT sulla CIA e gli obiettivi russi individuati e abbattuti su lor… - HakulinenMaria : RT @Masssimilianoo: Il direttore della Cia William Burns: #Putin 'non crede di potersi permettere di perdere' e gli Stati Uniti dovrebbero… - Masssimilianoo : Il direttore della Cia William Burns: #Putin 'non crede di potersi permettere di perdere' e gli Stati Uniti dovrebb… - MARGHER26630502 : @man_gregor @sunrisesrose @maxdantoni Se cerchi notizie sulla rivolta IN PIAZZA MAIDAN COLPO DI STATO ORCHESTRATO… - ermanno32947318 : RT @PMO_W: Per quanti non lo sapessero, il termine #complottismo -conspiracy theory- (e derivati) è stato inventato nel 1967 in un rapporto… -