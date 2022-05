“Ci ha fatto male” | Atalanta | l’ammissione del big dopo la vittoria

Advertising

RealPiccinini : Le lacrime di Mou spiegano tante cose. Anche l’ignoranza di chi sosteneva che avrebbe fatto solo danni. Ma purtropp… - annatrieste : Massimo Ranieri cade e si fa male durante uno spettacolo a teatro e sui social leggo 'Eh ma quell è il vaccino' 'Eh… - Link4Universe : '- Ti sei fatto male? - Quando? - Quando ti ho detto di cercare su google ed avevo ragione io.' - melogranoss : @Sc9007 Poi l'hanno suonata dopo quando è entrato in chiesa ?? tra l'altro se non ricordo male prima volta post pand… - AntonellaColoru : RT @geascanca: Comunque ascolti @JLMelenchon, su @franceinter e ti chiedi cosa abbiamo fatto di male, noi italiani, e per quanto dovremo es… -

Lo capisci che non va bene mettersi contro i potenti della terra Sentiamo, adesso, cosa hodiOh! Oh! Oh! Come sei sbadato, ma dove ce l'hai il cervello Non hai dimenticato all'appello ...In realtà, ilche il match, anche per ragioni storiche, venga presentato come difficile, può ... visto che giocavano in trasferta, e iniziarono molto. La settimana prossima, il Cagliari ..."Può essere un eterno febbraio Sfortunatamente la risposta è sì”: il messaggio di Zelensky per l’8 maggio punta il dito contro il ritorno dell'orrore che fu ...Intervista a Luigi Zoja, psicoanalista esperto, lucido e sobrio, non amante degli effetti speciali. Il suo libro “Dialoghi sul male. Tre ...