Chi era Ettore Boschi, marito di Giovanna Ralli? Curiosità e biografia (Di domenica 8 maggio 2022) Giovanna Ralli è un pezzo di storia del cinema italiano. Due volte vincitrice del Nastro d'argento, l'attrice capitolina classe 1935 ha recitato con i più grandi attori ed è stata diretta dai più grandi registi del Bel Paese – meritando quest'anno il Premio alla Carriera dall'Accademia del cinema italiano, nell'ambito della 67ª edizione dei David di Donatello. Donna di grande avvenenza, ha posato nuda per il noto mensile per adulti Playboy – rappresentando a tutti gli effetti un sex symbol e cavalcando la liberazione dei costumi portata con il dal 1968 (che la Ralli, 33enne, ha vissuto a pieno). Ma cosa sappiamo della vita privata della grande attrice? Nel 1977 Giovanna Ralli ha sposato l'avvocato Ettore Boschi, scomparso nel 2013. E in una intervista di questo marzo ...

