Chi è Marianna Mercurio, promessa sposa di Francesco Merola ed attrice? Curiosità e biografia (Di domenica 8 maggio 2022) Francesco Merola, figlio dell'indimenticabile artista napoletano Mario Merola, ha voluto annunciare la promessa di matrimonio proprio nel giorno del compleanno di suo papà. La promessa sposa è l'attrice Marianna Mercurio, che vive da diverso tempo una relazione con il terzogenito di Mario Merola e condivide con lui anche la passione per la musica. Nata a Napoli il 12 settembre 1983, Marianna Mercurio si è formata al Teatro Totò, che le ha permesso di intraprendere al meglio la sua carriera di attrice. L'abbiamo vista in diverse serie TV, tra cui I bastardi di Pizzofalcone, Gomorra – La serie e Un posto al sole.

