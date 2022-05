Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 8 maggio 2022 (Di domenica 8 maggio 2022) Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 8 maggio 2022 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Domenica 8 maggio puntata in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina, con contributi di numerosi intellettuali, giornalisti e inviati. Tra gli ospiti della puntata: il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio. In esclusiva ci sarà la leggenda del tennis mondiale, Rafael Nadal che, battendo agli Australian Open il russo Daniil Medvedev lo scorso 30 ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 8 maggio 2022) CheChe Fa torna stasera in tv domenica 8su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguitodi oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Domenica 8puntata in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina, con contributi di numerosi intellettuali, giornalisti e inviati. Tra glidella puntata: il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio. In esclusiva ci sarà la leggenda del tennis mondiale, Rafael Nadal che, battendo agli Australian Open il russo Daniil Medvedev lo scorso 30 ...

