Che fine ha fatto la bellissima Megan Gale? Eccola oggi a distanza di anni (Di domenica 8 maggio 2022) Era una delle icone della televisione italiana degli anni ’90, famosa per i suoi spot sexy per Omnitel (poi divenuta Vodafone). Ma che fine ha fatto Megan Gale? Eccola oggi a distanza di anni. Megan Gale è stata uno dei volti simbolo della televisione tra gli anni ’90 e l’inizio dei 2000, sempre in tv con i suoi spot della Omnitel (ora Vodafone) che l’hanno resa una vera e propria celebrità del piccolo schermo in Italia. Una fama davvero incredibile, se si pensa che la bella Megan è in realtà di origini australiane. Molti si sono chiesti che fine abbia fatto questa splendida modella dal sorriso radioso e dai profondi ... Leggi su howtodofor (Di domenica 8 maggio 2022) Era una delle icone della televisione italiana degli’90, famosa per i suoi spot sexy per Omnitel (poi divenuta Vodafone). Ma chehadiè stata uno dei volti simbolo della televisione tra gli’90 e l’inizio dei 2000, sempre in tv con i suoi spot della Omnitel (ora Vodafone) che l’hanno resa una vera e propria celebrità del piccolo schermo in Italia. Una fama davvero incredibile, se si pensa che la bellaè in realtà di origini australiane. Molti si sono chiesti cheabbiaquesta splendida modella dal sorriso radioso e dai profondi ...

GiuseppeConteIT : Dopo 70 giorni di guerra non vogliamo sentir parlare di armi sempre più pesanti, ma di una svolta per un negoziato.… - AndreaMarcucci : La maggioranza, compreso il #M5S, ha votato una risoluzione parlamentare che autorizza il governo ad interventi a s… - GrimoldiPaolo : Con che diritto Stoltenberg corregge e contraddice Zelensky che ha fatto concrete proposte di pace? Dunque ha ragio… - todoweenies : @regole_senza Serena in effetti ha dato come l’impressione che volesse andarci lei in finale senza pensare più di t… - SimonaCaresana : RT @homesickfeel: ALESSANDRO TU NON HAI CAPITO CHE NOI ADESSO CI INDEBITIAMO PER PORTARTI A QUELLA COSA LÌ E PUNTO FINE A CAPO -