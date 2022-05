Che cosa manca al Napoli per il terzo posto in Serie A (Di domenica 8 maggio 2022) Ieri il gol di Fabian Ruiz ha regalato la vittoria agli azzurri una vittoria importante sul Torino per ipotecare il terzo posto. Con i tre punti ottenuti al Grande Torino, il Napoli sale a +4 dalla Juventus a due giornate dalla fine. I conti sono presto fatti: se domenica prossima gli azzurri vincessero contro il Genoa – giustiziere proprio dei bianconeri nell’ultimo turno di campionato – il terzo posto sarebbe ufficiale. FOTO: Getty – Fabian Ruiz Napoli Anche in caso di successo della Juventus contro la Lazio, gli uomini di Allegri rimarrebbero quattro punti sotto il Napoli, che con una sola giornata a disposizione diventerebbe irraggiungibile. Agli uomini di Spalletti, tuttavia, basterebbero anche solo due punti: con due eventuali pareggi contro Genoa e ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 8 maggio 2022) Ieri il gol di Fabian Ruiz ha regalato la vittoria agli azzurri una vittoria importante sul Torino per ipotecare il. Con i tre punti ottenuti al Grande Torino, ilsale a +4 dalla Juventus a due giornate dalla fine. I conti sono presto fatti: se domenica prossima gli azzurri vincessero contro il Genoa – giustiziere proprio dei bianconeri nell’ultimo turno di campionato – ilsarebbe ufficiale. FOTO: Getty – Fabian RuizAnche in caso di successo della Juventus contro la Lazio, gli uomini di Allegri rimarrebbero quattro punti sotto il, che con una sola giornata a disposizione diventerebbe irraggiungibile. Agli uomini di Spalletti, tuttavia, basterebbero anche solo due punti: con due eventuali pareggi contro Genoa e ...

Advertising

LauraPausini : Un mese dall'uscita di Piacere di Conoscerti! Quello che ho imparato durante le riprese, il messaggio più important… - DavidPuente : 1/ Gli attacchi contro @ZelenskyyUa e l'Ucraina passano anche per l'antisemitismo e il... DARK METAL! Non sto scher… - GiovaQuez : Conte: 'Se l'obiettivo del conflitto è sconfiggere la Russia dobbiamo dire con forza che è un obiettivo pericoloso'… - REA_research : @StefanoGuerrera Quindi #elisabettafranchi ritiene giusto discriminare le donne 30-40 in quanto responsabili di far… - _blvnkspace_ : RT @emanuelaaaa2: comunque alex che corre è la mia nuova cosa preferita -