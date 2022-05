Cavendish vince la 3ª tappa del giro d'Italia (Di domenica 8 maggio 2022) SI È CONCLUSA DA POCO LA 3ª tappa DEL giro D'Italia: vince Cavendish con una volata spettacolare sul lungo rettilineo di Balatonfured, regola Démare e Gaviria! Mark Cavendish: "La squadra ha fatto un lavoro impressionante, per me Davide Ballerini è l'uomo del giro. Ecco l'ordine d'arrivo dei primi 10: 1. Cavendish 4:56:39 2 2. Démare 0:00 3. Gaviria 0:00 4.Girmay 0:00 5. Mareczko 0:00 6. Theuns 0:00 7. Consonni 0:00 8. Ewan 0:00 9. Dainese 0:00 10. Bauhaus 0:00 LA CLASSIFICA GENERALE Situazione invariata dopo 3 tappe 1. Van der Poel 9:43:50 2. Yates a 11'' 3. Dumoulin a 16" 4. Sobrero a 24" 5. Kelderman a 24" 6. Tulett a 24" 7. Foss a 28" 8. Mollema a 28" 9. Bilbao a 29" 10. Schmid a 29" 11. Almeida a 29" 12. Nibali a 30" 13. Porte a 33" 14. ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 8 maggio 2022) SI È CONCLUSA DA POCO LA 3ªDELD'con una volata spettacolare sul lungo rettilineo di Balatonfured, regola Démare e Gaviria! Mark: "La squadra ha fatto un lavoro impressionante, per me Davide Ballerini è l'uomo del. Ecco l'ordine d'arrivo dei primi 10: 1.4:56:39 2 2. Démare 0:00 3. Gaviria 0:00 4.Girmay 0:00 5. Mareczko 0:00 6. Theuns 0:00 7. Consonni 0:00 8. Ewan 0:00 9. Dainese 0:00 10. Bauhaus 0:00 LA CLASSIFICA GENERALE Situazione invariata dopo 3 tappe 1. Van der Poel 9:43:50 2. Yates a 11'' 3. Dumoulin a 16" 4. Sobrero a 24" 5. Kelderman a 24" 6. Tulett a 24" 7. Foss a 28" 8. Mollema a 28" 9. Bilbao a 29" 10. Schmid a 29" 11. Almeida a 29" 12. Nibali a 30" 13. Porte a 33" 14. ...

Eurosport_IT : CANNONBAAALLLLL!!! ??? Mark Cavendish vince la volata della 3 tappa, 9 anni dopo l'ultima vittoria al #Giro… - ParliamoDiNews : Cavendish è una palla di cannone, vince in volata la terza tappa del Giro d`Italia #cavendish #palla #cannone… - Tele_Nicosia : Cavendish vince in volata la 3^ tappa, Van der Poel resta in rosa - dpolopardise : RT @Eurosport_IT: CANNONBAAALLLLL!!! ??? Mark Cavendish vince la volata della 3 tappa, 9 anni dopo l'ultima vittoria al #Giro #Eurosport… - RobertaFazio7 : RT @tutticonvocati: Mark #Cavendish vince in volata la terza tappa del #GiroDItalia, quella da Kaposvar a Balatonfured: convocato Pier Augu… -