  Caterina Sala | un doppio debutto

(Di domenica 8 maggio 2022) Abbiamo incontrato la giovanissima Gilda del centocinquantenario del teatro Verdi alla vigilia della sua performance, una prima anche l’incontro con il sentire musicale di Daniel Oren di Luca Gaeta Classe 2000, vincitrice vincitrice del 70° Concorso ASLICO per giovani cantanti lirici 2019, ha debuttato presso il Teatro alla Scala di Milano, di cui frequentava l’accademia, nel ruolo di Ermione nell’opera Die ägyptische Helena di Richard Strauss. Unper lei qui a Salerno, in primo luogo nel ruolo di Gilda nel Rigoletto del centocinquantenario del teatro Verdi, il secondo il primo incontro con la bacchetta di Daniel Oren, una performance di razza sia per la sua appartenenza ad una musicalissima famiglia, sia per la sua grande passione per i cavalli. L’abbiamo incontrata alla vigilia dell’attesissima prima che inaugura la nuova stagione ...