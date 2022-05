Catania, rissa in campo e caccia all’uomo al termine della partita Under 17. Indagano i carabinieri, Figc: “Saremo durissimi” (video) (Di domenica 8 maggio 2022) Una violenta rissa è scoppiata sul campo degli Allievi Under 17 della Gymnica Scordia al termine della partita vinta per 4 a1 contro la Libertas Catania Nuova. Scene a cui, specialmente in occasione di una manifestazione sportiva giovanile, non si vorrebbe mai assistere. Tutto è accaduto al termine dell’incontro, quando per motivi ancora da chiarire i giovani hanno iniziato ad inseguirsi e colpirsi con violenza. In un video girato dagli spalti si vede la spaventosa gazzarra a cui hanno preso parte anche alcuni adulti che stavano a bordo campo: giocatori presi a calci, gente che si prende a pugni, addirittura ragazzi inseguiti fuori dal campo. Sono in corso indagini dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) Una violentaè scoppiata suldegli Allievi17Gymnica Scordia alvinta per 4 a1 contro la LibertasNuova. Scene a cui, specialmente in occasione di una manifestazione sportiva giovanile, non si vorrebbe mai assistere. Tutto è accaduto aldell’incontro, quando per motivi ancora da chiarire i giovani hanno iniziato ad inseguirsi e colpirsi con violenza. In ungirato dagli spalti si vede la spaventosa gazzarra a cui hanno preso parte anche alcuni adulti che stavano a bordo: giocatori presi a calci, gente che si prende a pugni, addirittura ragazzi inseguiti fuori dal. Sono in corso indagini dei ...

