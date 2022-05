Cast e personaggi di Rinascere, il film tv di Rai1 su Manuel Bortuzzo e la sua storia (Di domenica 8 maggio 2022) Cast e personaggi di Rinascere sono pronti a tenere incollato il pubblico davanti allo schermo questa sera su Rai1. Nella giornata della Festa della Mamma, la rete ammiraglia Rai ha pensato bene di piazzare in prima serata il film tv dedicato al giovane nuotatore fresco della sua esperienza al Grande Fratello Vip, portando sullo schermo la sua storia di rinascita. Manuel è un giovane nuotatore ad un passo dal suo sogno ovvero quello di prepararsi nella speranza di partecipare alle Olimpiadi. Il suo destino ha in serbo per lui un’altra cosa, molto diversa e più dolorosa: due colpi di pistola gli provocano una lesione midollare che lo costringe a non poter usare più le gambe. Al suo fianco ci sono la sua Martina e la sua famiglia ma rimane il fatto che ... Leggi su optimagazine (Di domenica 8 maggio 2022)disono pronti a tenere incollato il pubblico davanti allo schermo questa sera su. Nella giornata della Festa della Mamma, la rete ammiraglia Rai ha pensato bene di piazzare in prima serata iltv dedicato al giovane nuotatore fresco della sua esperienza al Grande Fratello Vip, portando sullo schermo la suadi rinascita.è un giovane nuotatore ad un passo dal suo sogno ovvero quello di prepararsi nella speranza di partecipare alle Olimpiadi. Il suo destino ha in serbo per lui un’altra cosa, molto diversa e più dolorosa: due colpi di pistola gli provocano una lesione midollare che lo costringe a non poter usare più le gambe. Al suo fianco ci sono la sua Martina e la sua famiglia ma rimane il fatto che ...

