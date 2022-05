Cartellino giallo al figlio 14enne | il padre picchia l’arbitro | arrestato

(Di domenica 8 maggio 2022) Ha avuto lo ‘colpa’ di estrarre unin una partita tra ragazzini under 14. Un’ammonizione che ha fatto infuriare ildi uno dei calciatori in campo che ha aggreditoe uno spettatore. E’ quanto successo a Firenze sabato pomeriggio sul campo sportivo di Peretola dove si era appena giocato l’incontro del campionato Giovanissimi provinciali tra Firenze Ovest e Albereta San Salvi, due gloriose società dilettantistiche del capoluogo toscano. L’uomo, 34 anni, fiorentino gravato da numerosi precedenti di polizia, per il parapiglia che ha scatenato è accusato di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, percosse, lesioni personali. Ora si trova in camera di sicurezza e domani ci sarà il processo per direttissima.e lo spettatore hanno presentato querela ...

