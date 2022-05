Carcasse di maiali bollite in un pentolone per evitare i costi di smaltimento: la denuncia di Essere Animali e la multa a un allevatore del circuito dop – Videoinchiesta (Di domenica 8 maggio 2022) Carcasse di maiali, cuccioli e adulti, gettate in un pentolone e bollite. Siamo a Reggio Emilia. Qui, la giornalista Giulia Innocenzi, insieme agli attivisti di Essere Animali, è riuscita ad accedere a un allevamento (oggetto di una segnalazione) e ha documentato con le telecamere le modalità di smaltimento degli Animali morti. Si tratta di uno stabilimento che alleva maiali destinati alla produzione di prosciutti con la dicitura dop, di origine protetta. Essere Animali ha poi denunciato il proprietario e sono intervenuti i Carabinieri. “I Nas – racconta Simone Montuschi, uno dei fondatori dell’associazione – hanno colto il proprietario con le mani nel sacco, o meglio nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022)di, cuccioli e adulti, gettate in un. Siamo a Reggio Emilia. Qui, la giornalista Giulia Innocenzi, insieme agli attivisti di, è riuscita ad accedere a un allevamento (oggetto di una segnalazione) e ha documentato con le telecamere le modalità dideglimorti. Si tratta di uno stabilimento che allevadestinati alla produzione di prosciutti con la dicitura dop, di origine protetta.ha poito il proprietario e sono intervenuti i Carabinieri. “I Nas – racconta Simone Montuschi, uno dei fondatori dell’associazione – hanno colto il proprietario con le mani nel sacco, o meglio nel ...

Advertising

ilfattovideo : Carcasse di maiali bollite in un pentolone per evitare i costi di smaltimento: la denuncia di Essere Animali e la m… - giomarisa28 : RT @c_dorsi: ?? #PesteSuina #Africana ?????? #PSA La @Reg_Campania informa: Aiutaci x evitare la sua diffusione della #peste #suina in #Campan… - GpR1975 : RT @c_dorsi: ?? #PesteSuina #Africana ?????? #PSA La @Reg_Campania informa: Aiutaci x evitare la sua diffusione della #peste #suina in #Campan… - salvatoreminald : RT @c_dorsi: ?? #PesteSuina #Africana ?????? #PSA La @Reg_Campania informa: Aiutaci x evitare la sua diffusione della #peste #suina in #Campan… - cilentonotizie : RT @c_dorsi: ?? #PesteSuina #Africana ?????? #PSA La @Reg_Campania informa: Aiutaci x evitare la sua diffusione della #peste #suina in #Campan… -