Cancro al seno, a Roma il villaggio della salute Race for the cure: “Investiti 17 milioni in più di 850 progetti di prevenzione” (Di domenica 8 maggio 2022) Fino all’8 maggio nel villaggio della Race iniziative gratuite e aperte a tutti. Una grande area è riservata alle vere protagoniste della manifestazione – le “Donne in Rosa” – donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno. Con la loro testimonianza, oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della diagnosi precoce e mandare un messaggio di forza e speranza, hanno generato un cambiamento culturale nell’approccio alla malattia. Al villaggio della salute oggi l’ultimo di quattro giorni di salute, sport, benessere e solidarietà per sostenere la lotta ai tumori del seno. Non ci credeva nemmeno lui, all’inizio. Sul volo di ritorno dagli Stati Uniti, si svegliava, e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) Fino all’8 maggio neliniziative gratuite e aperte a tutti. Una grande area è riservata alle vere protagonistemanifestazione – le “Donne in Rosa” – donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del. Con la loro testimonianza, oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanzadiagnosi precoce e mandare un messaggio di forza e speranza, hanno generato un cambiamento culturale nell’approccio alla malattia. Aloggi l’ultimo di quattro giorni di, sport, benessere e solidarietà per sostenere la lotta ai tumori del. Non ci credeva nemmeno lui, all’inizio. Sul volo di ritorno dagli Stati Uniti, si svegliava, e ...

Advertising

fattoquotidiano : Cancro al seno, a Roma il villaggio della salute Race for the cure: “Investiti 17 milioni in più di 850 progetti di… - AkiliWazi : @colmarn Il vaccino con il cancro al seno non c'entra nulla, mesi fa probabilmente era troppo piccolo, parlo per es… - wylmadisalvo : @colmarn Anche io avevo fatto una mammografia pulita tre mesi prima e, dopo tre mesi, mi è venuto un cancro al seno. Sette anni fa, però. - annamariamoscar : Cancro al seno: la vitamina D ridurrebbe il rischio del 21%, la nuova conferma - ZerounoTv : Cancro al seno: la vitamina D ridurrebbe il rischio del 21%, la nuova conferma -