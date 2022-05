Camila Giorgi, lo scatto infiamma i fan prima degli Internazionali d’Italia (Di domenica 8 maggio 2022) È tutto pronto per gli Internazionali d’Italia, il torneo di tennis su terra rossa del circuito dei Masters 1000, ospitato dal nostro Stato. Tanti i grandi atleti che si daranno battaglia per primeggiare all’ombra del Foro Italico a colpi di racchetta tra le divisioni femminili e maschili. Grande attesa, ovviamente, per i tennisti italiani che potranno giocare le partite avvalendosi del calore del tifo casalingo. Una delle più attenzionate, non solo per il talento, è Camila Giorgi. La maceratese vuole imprimere il suo marchio sul torneo nostrano, ma nell’attesa di scendere in campo ha infiammato tutti i suoi fan grazie ad uno scatto che non è passato inosservato. Camila Giorgi: gioco, partita ed incontro con uno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 8 maggio 2022) È tutto pronto per gli, il torneo di tennis su terra rossa del circuito dei Masters 1000, ospitato dal nostro Stato. Tanti i grandi atleti che si daranno battaglia per primeggiare all’ombra del Foro Italico a colpi di racchetta tra le divisioni femminili e maschili. Grande attesa, ovviamente, per i tennisti italiani che potranno giocare le partite avvalendosi del calore del tifo casalingo. Una delle più attenzionate, non solo per il talento, è. La maceratese vuole imprimere il suo marchio sul torneo nostrano, ma nell’attesa di scendere in campo hato tutti i suoi fan grazie ad unoche non è passato inosservato.: gioco, partita ed incontro con uno ...

Advertising

Kenmckinnon9 : Camila Giorgi practicing - Tennus7 : RT @Alenize82: Due ore intense di allenamento questa mattina sul campo 5 per Camila #Giorgi con lo sparring Andrea #Bessire Camila sta co… - Fprime86 : RT @Alenize82: Due ore intense di allenamento questa mattina sul campo 5 per Camila #Giorgi con lo sparring Andrea #Bessire Camila sta co… - Kenmckinnon9 : Camila Giorgi practicing - Deiana_Luca9 : RT @Alenize82: Due ore intense di allenamento questa mattina sul campo 5 per Camila #Giorgi con lo sparring Andrea #Bessire Camila sta co… -