Calcio | Serie A | Venezia-Bologna 4-3**

(Di domenica 8 maggio 2022), 8 mag. (Adnkronos) - Ilbatte 4-3 ilin un match della 36/a giornata diA disputato allo stadio 'Penzo' ed evita per il momento la retrocessione inB. Per i lagunari a segno Henry al 3', Kiyine al 19', Aramu su rigore al 78' e Johnsen autore del gol vittoria al 93'. Per gli emiliani inutili le reti di Orsolini al 47' del primo tempo, Arnautovic al 55' e Schouten al 68'. In classifica i rossoblù restano fermi a quota 43 in tredicesima posizione, mentre gli arancioneroverdi salgono a quota 25 pur restando ultimi.