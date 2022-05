Calcio | Serie A femminile 2022 | la Fiorentina conquista la salvezza Pomigliano e Napoli si giocheranno la permanenza in A nel derby dell’ultima giornata

(Di domenica 8 maggio 2022) È da poco terminata la 21madellaA 2021-di. Dopo i tre match di alta classifica di ieri, che hanno visto soprattutto la Juventus aggiudicarsi definitivamente lo scudetto e la Roma qualificarsi per la prossima UEFA Women’s Champions League, oggi è stato il turno degli incontri fondamentali in chiave. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo nellaodierna. Nella partita delle 12:30 arriva un pareggio pirotecnico tra le già retrocesse Hellas Verona e Lazio (4-4). Dopo 36? di fuoco da parte delle biancocelesti, conditi dalle reti di Noemi Visentin, Giulia Ferrandi e Beatrix Fordos, le venete reagiscono e grazie all’autogol della stessa Fordos al 43? e alle reti nel secondo tempo di Alina Myagkova, Alessia ...

Advertising

sportface2016 : #Bologna, che stoccata di #Mihajlovic all'#Inter: “Volevano vincerla prima perché sul campo non ce l’avrebbero mai… - Gazzetta_it : Inter, paradosso Gosens: 25 milioni, 144 minuti. E mai titolare - Gazzetta_it : Casale sfida il Milan: 'Ibra e Giroud? Temo più Leao. Vogliamo un'altra Fatal Verona' #VeronaMilan - Strokeman6 : Permettetemi amici miei sono juventino e sono di Barletta e oggi la squadra della mia città dopo i fasti della seri… - LaGazzettaWeb : Il Barletta batte il Martina e approda in serie D: 4-2 - News -

Gli arancioneroverdi spezzano cosi' ladi 10 sconfitte consecutive e non si rassegnano alla B,... Il pareggio locale arriva su undi rigore da parte di Aramu. che viene atterrato da Medel e ...Russo, nel secondo tempo supplementare, ha segnato il 4 - 2 finale dello spareggio fra le vincitrici dei gironi del campionato didi Eccellenza pugliese. Il Barletta è promosso inD.Ancora nulla da fare per il Vado che, perdendo 2-0 a Romentino con l'RG Ticino (autorete di De Bode e gol di Sbrissa), deve rinviare all'ultima giornata la certezza di disputare il prossimo campionato ...ROMA. Oggi sono andate in scena le gare della 36ª giornata del campionato di Serie D girone H 2021/22. Ecco di ...