Calcio | Sabatini | ' ci dispiace non aver chiuso discorso salvezza ma ce la faremo'

(Di domenica 8 maggio 2022) Salerno, 8 mag. - (Adnkronos) - "Cimolto perché avremmo potuto quasi chiudere la vicenda, ma ora ndiamo ad Empoli, dove si gioca il migliordella Serie A e ci andremo per fare punti. Noi abbiamo combattuto da sempre con grandissima fede, guardiamo a noi, non agli altri. E' successo un ulteriore piccolo incidente, ma siamo pronti a superarlo". Così il responsabile dell'area tecnica della Salernitana, Walter, dopo il pareggio in casa con il Cagliari che ha trovato l'1-1 al nono minuto di recupero. Dov'è cambiata la mentalità della Salernitana? "Strada facendo. La squadra si è affermato come buona squadra. Prima non ha avuto tempo, era una squadra da assemblare da un punto di vista tattico e psicologico. Oggi non posso lamentarmi di questo gol, legittimo, regolare, preso al 120' più o meno. Noi siamo reduci da ...