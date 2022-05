Calcio: Johnsen al 93' regala al Venezia il successo per 4-3 sul Bologna (Di domenica 8 maggio 2022) Venezia, 8 mag. - (Adnkronos) - Partita pazza e spettacolare tra Venezia e Bologna risolta nel finale dal gol del 4-3 di Johnsen che regala ai lagunari ancora qualche flebile speranza di salvezza. I padroni di casa interrompono una serie di 10 sconfitte di fila, mentre i rossoblù si fermano dopo 6 risultati utili rendendo amaro il ritorno di Mihajlovic, applaudito da tutto lo stadio, in panchina dopo oltre un mese di cure all'ospedale. Padroni di casa avanti di due reti con Henry e Kiyine poi la rimonta del Bologna con Orsolini, Arnautovic e Schouten. Aramu su rigore riporta la partita in parità poi allo scadere Johnsen trova il gol della vittoria. In classifica gli emiliani sono tredicesimi con 43 punti, mentre il Venezia sale a quota 25 ma resta ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022), 8 mag. - (Adnkronos) - Partita pazza e spettacolare trarisolta nel finale dal gol del 4-3 dicheai lagunari ancora qualche flebile speranza di salvezza. I padroni di casa interrompono una serie di 10 sconfitte di fila, mentre i rossoblù si fermano dopo 6 risultati utili rendendo amaro il ritorno di Mihajlovic, applaudito da tutto lo stadio, in panchina dopo oltre un mese di cure all'ospedale. Padroni di casa avanti di due reti con Henry e Kiyine poi la rimonta delcon Orsolini, Arnautovic e Schouten. Aramu su rigore riporta la partita in parità poi allo scaderetrova il gol della vittoria. In classifica gli emiliani sono tredicesimi con 43 punti, mentre ilsale a quota 25 ma resta ...

