Calcio | Altare al 99' risponde a Verdi | 1-1 nella sfida salvezza tra Salernitana e Cagliari

(Di domenica 8 maggio 2022) Salerno, 8 mag. - (Adnkronos) - Termina in parità sull'1-1 laall'Arechi tra i padroni di casa dellae il. Primo tempo bloccato dalla tensione,ripresa la sbloccaal 68' su rigore guadagnato dal neoentrato Kastanos. Espulsi i panchinari Ribery e Radunovic nel parapiglia dopo il gol. Palo di Grassi per gli ospiti e Ederson vicino al raddoppio. In pieno recupero rigore concesso e poi negato alper fallo su Sepe mapareggia al 99'. In classifica i campani, al sesto risultato utile di fila (4 vittorie e 2 pareggi) sono in diciassettesima posizione con 30 punti, uno in più dei sardi, due del Genoa e cinque de Venezia. A 180 minuti dalla fine del campionato, la lotta per la ...