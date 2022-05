Calcagno lancia l’accusa | «Politica lontana dal futuro del nostro movimento»

(Di domenica 8 maggio 2022) Umberto, presidente dell’AIC, hato un’accusa nei confronti delle istituzioni dellae del calcio italiano: le parole Parole pesanti quelle che Umberto, presidente AIC, ha rilasciato ai microfoni dell’ANSA. LE DICHIARAZIONI – «Lae la parte apicale del calcio dimostrano purtroppo una colpevolenza dai problemi dei nostri vivai nazionali, che sono ildele degli sport in generale. La nostra battaglia non si fermerà. Non potrò nascondere tutta la mia delusione se fosse vero che la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega allo sport, Valentina Vezzali, si è volutamente appiattita sulle posizioni di chi non vuole il bene delmondo. ...

Advertising

CalcioNews24 : L'accusa del presidente #AIC Umberto Calcagno ??? -

Corriere Milano

...a(Iai) 14 aprile 2022: affonda l'incrociatore Moskva nel Mar Nero dopo un'esplosione a bordo , le forze ucraine rivendicano l'attacco con due missili; 18 aprile 2022: la Russiail ...ha poi spiegato in quale caso interverrebbe in guerra l'Alleanza atlantica : ' Gli ... Intanto, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyun appello ai paesi della Nato: ' Noi possiamo ... Così cambia piazza Olivetti a Milano, il polo digitale Step sul modello di place Pompidou a Parigi La Giornata in difesa della libertà di stampa ha coinciso in Calabria con una seguitissima puntata di Buongiorno regione, rubrica della TGR RAI diretta da Alessandro Casarin, dedicata ad un dibattito ...Scalo di Porta Romana, con l’apertura a fine maggio dello spazio, diverse realtà si concentreranno per animare il quartiere in via di riqualificazione. «Vuole essere la versione milanese di place Pomp ...