Buongiorno, canta, diverte e fa sognare (Di domenica 8 maggio 2022) di Monica De Santis Un viaggio fatto di musica e parole. Un viaggio fatto in compagnia di tanti amici, quelli che venerdì sera si sono ritrovati sul palcoscenico del Teatro?Delle Arti di Salerno a suonare e cantare. Un viaggio fatto insieme ad un pubblico amico che fino alla fine ha assistito, partecipato ed applaudito, l’unico e solo vero protagonista della serata: Nello Buongiorno. “Questa serata sarà una festa” aveva detto all’inizio Gaetano Stella, che per l’occasione non ha vestito i panni dell’attore e regista, ma ha indossato quelli del simpatico presentatore, che tra battute, racconti di aneddoti, e siparietti è riuscito a fr ripercorre al pubblico, che ha gremito il?Delle Arti, i 70 anni di carriera dell’artista che con la sua voce ha saputo conquistare intere generazioni di persone. Con la regia curatissima di Claudio?Tortora, che ha voluto ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 8 maggio 2022) di Monica De Santis Un viaggio fatto di musica e parole. Un viaggio fatto in compagnia di tanti amici, quelli che venerdì sera si sono ritrovati sul palcoscenico del Teatro?Delle Arti di Salerno a suonare ere. Un viaggio fatto insieme ad un pubblico amico che fino alla fine ha assistito, partecipato ed applaudito, l’unico e solo vero protagonista della serata: Nello. “Questa serata sarà una festa” aveva detto all’inizio Gaetano Stella, che per l’occasione non ha vestito i panni dell’attore e regista, ma ha indossato quelli del simpatico presentatore, che tra battute, racconti di aneddoti, e siparietti è riuscito a fr ripercorre al pubblico, che ha gremito il?Delle Arti, i 70 anni di carriera dell’artista che con la sua voce ha saputo conquistare intere generazioni di persone. Con la regia curatissima di Claudio?Tortora, che ha voluto ...

Advertising

Tina19908 : RT @odietamomalik: Buongiorno dal terzo finalista che mi ha fatta innamorare ancor di più per come suona il piano, e come canta questa dedi… - soloilsole_ : RT @odietamomalik: Buongiorno dal terzo finalista che mi ha fatta innamorare ancor di più per come suona il piano, e come canta questa dedi… - amicidimaria21 : RT @odietamomalik: Buongiorno dal terzo finalista che mi ha fatta innamorare ancor di più per come suona il piano, e come canta questa dedi… - Dorothe59420694 : RT @odietamomalik: Buongiorno dal terzo finalista che mi ha fatta innamorare ancor di più per come suona il piano, e come canta questa dedi… - sottounautobus : RT @odietamomalik: Buongiorno dal terzo finalista che mi ha fatta innamorare ancor di più per come suona il piano, e come canta questa dedi… -