Bundesliga 2021/2022: il Lipsia travolge Augusta 4-0 (Di domenica 8 maggio 2022) Il Lipsia travolge X-X Augusta nel match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Bundesliga 2021/2022. Avvio di match equilibrato sul campo della Red Bull Arena di Lipsia, con i padroni di casa che riescono a sbloccare il risultato al 40? con la meravigliosa conclusione appena fuori dall’area di Andre Silva. Nella ripresa il Lipsia riprende da dove aveva lasciato e con la doppietta di Christopher Nkunku in pochi minuti (48?, 57?) incrementa il vantaggio. Ci pensa poi il rigore trasformato da Emil Forsberg (64?) a siglare il definitivo punteggio di 4-0. Il Lipsia conquista così tre punti e sale a quota 57 punti al quarto posto provvisorio della classifica, in zona Champions League. Augusta invece ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) IlX-Xnel match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di. Avvio di match equilibrato sul campo della Red Bull Arena di, con i padroni di casa che riescono a sbloccare il risultato al 40? con la meravigliosa conclusione appena fuori dall’area di Andre Silva. Nella ripresa ilriprende da dove aveva lasciato e con la doppietta di Christopher Nkunku in pochi minuti (48?, 57?) incrementa il vantaggio. Ci pensa poi il rigore trasformato da Emil Forsberg (64?) a siglare il definitivo punteggio di 4-0. Ilconquista così tre punti e sale a quota 57 punti al quarto posto provvisorio della classifica, in zona Champions League.invece ...

